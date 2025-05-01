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Осторожно: В Азербайджане под видом оказания соцпомощи действуют мошенники

First News Media22:20 - 01 / 05 / 2025
Осторожно: В Азербайджане под видом оказания соцпомощи действуют мошенники

В социальной сети Facebook создана фейковая страница под названием "Azərbaycan Sosial Yardım 2025", которая якобы оказывает поддержку в получении адресной социальной помощи в размере 3399 манатов.

Об этом сообщил директор Департамента по связям с общественностью Государственного фонда социальной защиты населения Рашад Мехдили.

По его словам, цель страницы — обман граждан и завладение их средствами мошенническим путём.

«Призываем граждан быть внимательными, не доверять данной фейковой странице и не передавать свои личные данные мошенникам, поддавшись на ложные и заманчивые обещания», — подчеркнул Р. Мехдили.

Он также напомнил, что адресная социальная помощь малообеспеченным семьям назначается исключительно на основании электронного обращения, поданного представителями этих семей. Назначение не осуществляется при участии посторонних лиц или через какие-либо страницы в социальных сетях.

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