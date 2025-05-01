США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах

Киев и Вашингтон подписали соглашение о совместной добыче полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда для восстановления Украины, сообщило Министерство финансов США, передает BBC.

В пресс-релизе, опубликованном на сайте американского Минфина, сказано, что договор заключен «в признание значительной финансовой и материальной поддержки, которую народ США оказал для защиты Украины».

«Это экономическое сотрудничество позволяет двум странам совместно работать над тем, чтобы наши общие материальные активы, таланты и возможности ускорили экономическое восстановление Украины», — сообщает Министерство финансов США.

При этом Минфин уточняет, что стороны будут работать над «окончательным утверждением того, как программа будет управляться, и развивать это важное партнерство».

«Как заявил президент [Дональд Трамп], США намерены помочь окончанию этой жестокой и бессмысленной войны, — сказал министр финансов США Скотт Бессент. — Это соглашение дает ясный сигнал России, что администрация Трампа привержена мирному процессу, в центре которого стоит свободная, суверенная и процветающая Украина в течение долгого времени».

Министр экономики Украины Юлия Свириденко, которая находится в Вашингтоне, также сообщила о подписании документа.

«Совместно с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина. Спасибо Президентам за лидерство. Спасибо всем, кто работал ради соглашения, делал его более содержательным. Сейчас документ такой, что может обеспечить успех для обеих наших стран», — написала она в фейсбуке.

Она добавила, что соглашение должна ратифицировать Верховная рада Украины.

Соглашение предусматривает создание специального фонда, который будет распоряжаться доходами от использования определенных видов природных ресурсов, инфраструктурных объектов и некоторых других активов в Украине.

Как следует из текста проекта, с которым ранее ознакомилась Би-би-си, военная помощь, оказанная США Украине до заключения соглашения, не рассматривается как взнос американской стороны. Но все, что США выделит после подписания соглашения, будет считаться их инвестициями. Это условие — не считать уже направленную помощь «долгом» — было принципиальным для Киева. Президент США Дональд Трамп же не раз заявлял, что Вашингтон хочет «получить деньги назад» за предоставленное Украине оружие в форме будущих доходов от добычи полезных ископаемых.

США получают преференции при заключении новых договоров о разработке природных ресурсов Украины.

Однако договор не дает Вашингтону автоматического права на долю доходов от украинских полезных ископаемых или уже существующей инфраструктуры.

Как рассказал украинский премьер Денис Шмыгаль в среду, соглашение о недрах будет «абсолютно партнерским»: инвестиционный фонд будет иметь 50/50 доли управления и наполнения. Украина сохраняет за собой контроль над всеми ресурсами, недрами и инфраструктурой, взносы будут делаться только за счет новых лицензий на полезные ископаемые. Фонд должен инвестировать в развитие Украины в течение 10 лет. Это могут быть как капитальные инвестиции, так и выкуп украинской продукции по принципу take or pay.

Соглашение, по словам Шмыгаля, никак не помешает вступлению Украины в Евросоюз.