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США и Украина в рамках сделки по ресурсам подписали три документа

First News Media23:00 - 01 / 05 / 2025
США и Украина в рамках сделки по ресурсам подписали три документа

США и Украина в рамках сделки по природным ресурсам подписали в общей сложности три документа.

Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Как передает ТАСС, издание отмечает, что подписание сделки, которое было сорвано 28 февраля после перепалки, устроенной Владимиром Зеленским на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, было под вопросом и в последние дни. "Украина колебалась по поводу подписания основного экономического договора и двух технических соглашений", - поясняет Politico.

По свидетельству источников издания, Министерство финансов США заняло жесткую позицию на этот счет. В результате "стороны подписали все три документа после того, как Украина в последний момент потребовала внести изменения".

Ранее первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что по соглашению в создаваемый двусторонний инвестиционный фонд Киев будет вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. США и Украина будут иметь равные голоса в управлении фондом. Сделка не предусматривает прямых долговых обязательств Украины перед США. На протяжении первых 10 лет работы фонд не выплачивает дивиденды, все его доходы реинвестируются в Украине. Инвестиции будут направляться в разработку и переработку полезных ископаемых, а также на развитие инфраструктуры.

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