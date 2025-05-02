Фахраддин Манафов назначен членом НС Агентства кино Азербайджана

По приказу министра культуры Адиля Керимова народный артист, актер театра и кино Фахраддин Манафов назначен членом Наблюдательного совета Агентства кино Азербайджанской Республики, находящегося в подчинении Министерства культуры.

Фахраддин Манафов родился в 1955 году в городе Ханкенди. В 1975–1980 годах обучался в Азербайджанском государственном институте искусств имени М.Алиева. Во времена учёбы работал актёром в учебном театре. С 1977 года снимался в фильмах на киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы. Он создал разнообразные образы в таких фильмах, как «Evləri köndələn yar», «İşgüzar səfər», «Park», «Şeytan göz qabağında», «Ölsəm... bağışla», «Təhminə», «Otel otağı», «Dronqo», «Əlvida, cənub şəhəri», «Hökmdarın taleyi», «Sübhün səfiri», «Mahmud və Məryəm» и т.д.

Долгое время Ф.Манафов работал актёром в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре. В 1987 году ему было присвоено звание «Заслуженный артист», а в 2000 году - «Народный артист». С 2006 года он является персональным пенсионером Президента АР.

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