Ильхам Гасымов вошел в Наблюдательный совет Агентства кино Азербайджана
Сформирован Наблюдательный совет Агентства кино Азербайджанской Республики, действующего при Министерстве культуры.
Согласно соответствующему приказу министра культуры Адиля Керимли, членом совета назначен директор Дворца Гейдара Алиева, режиссёр и сценарист Ильхам Гасымов.
Ильхам Гасымов родился в 1977 году. В 1992–1996 годах был участником Клуба весёлых и находчивых (КВН), а в 1994–1995 годах стал победителем межвузовского чемпионата КВН. В 1999–2000 годах работал на телеканале ABA TV (Azerbaijan Broadcasting Agency) в качестве автора проектов, режиссёра и ведущего.
С 2000 года реализовал ряд телевизионных проектов, театральных постановок, концертных программ и рекламных роликов. С 2023 года он возглавляет Дворец Гейдара Алиева.
Читайте по теме:
Назначен генеральный директор Агентства кино Азербайджана