Пакистан выступил с предложением по расследованию теракта в Кашмире

Пакистан выразил свое намерение провести прозрачное, беспристрастное расследование теракта в Кашмире, которым может заняться авторитетный международный орган, сообщил РИА Новости министр информации исламской республики Аттаулла Тарар.

«Пакистан очень ясно выразил свое намерение провести прозрачное, беспристрастное расследование по этому вопросу. Это может быть на любом международном форуме, на любом заслуживающем доверия форуме», - сказал агентству Тарар.

Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.