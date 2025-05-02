 Пакистан выступил с предложением по расследованию теракта в Кашмире | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Пакистан выступил с предложением по расследованию теракта в Кашмире

First News Media17:57 - Сегодня
Пакистан выступил с предложением по расследованию теракта в Кашмире

Пакистан выразил свое намерение провести прозрачное, беспристрастное расследование теракта в Кашмире, которым может заняться авторитетный международный орган, сообщил РИА Новости министр информации исламской республики Аттаулла Тарар.

«Пакистан очень ясно выразил свое намерение провести прозрачное, беспристрастное расследование по этому вопросу. Это может быть на любом международном форуме, на любом заслуживающем доверия форуме», - сказал агентству Тарар.

Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.

Поделиться:
264

Актуально

Общество

На суде изучен документ о причастности Давита Ишханяна к убийству мирных жителей ...

В мире

В мире выросли цены на продовольствие

Общество

Незаконная вырубка деревьев в Баку нанесла природе ущерб в 30 тыс манатов

Общество

В Ходжалы взорвалась ручная граната, пострадал 17-летний юноша

В мире

Китайская плотина замедлила вращение Земли

СМИ назвали причину взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи

ХАМАС выразило готовность заключить сделку по сектору Газа

США приостановят взносы в ВОЗ, ЮНЕСКО и ООН

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Блэкаут в Европе: отключение электричества и связи вызвало переполох в ряде стран

Песков: Путину доложили об освобождении Курской области от ВСУ

В Турции произошло очередное землетрясение

Кадры раскаяния: в Грузии семья убийцы просит прощения на коленях - ВИДЕО

Последние новости

Китайская плотина замедлила вращение Земли

Сегодня, 22:20

СМИ назвали причину взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи

Сегодня, 22:00

ХАМАС выразило готовность заключить сделку по сектору Газа

Сегодня, 21:40

Хикмет Гаджиев обсудил с главами аналитических центров азербайджано-армянскую нормализацию

Сегодня, 21:20

На суде изучен документ о причастности Давита Ишханяна к убийству мирных жителей в Гарадаглы

Сегодня, 21:00

США приостановят взносы в ВОЗ, ЮНЕСКО и ООН

Сегодня, 20:40

В мире выросли цены на продовольствие

Сегодня, 20:20

Незаконная вырубка деревьев в Баку нанесла природе ущерб в 30 тыс манатов

Сегодня, 20:00

В Иреване найден мертвым наблюдатель миссии ЕС

Сегодня, 19:45

В Азербайджане предлагаются изменения в законодательство, касающиеся защиты от кибератак

Сегодня, 19:30

Министр энергетики Азербайджана встретился с румынским и болгарским коллегами - ФОТО

Сегодня, 19:15

В Чили объявлена эвакуация из-за угрозы цунами после землетрясения 7,5 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:00

Продолжился суд над «Олегом Бакинским»

Сегодня, 18:45

Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала золотую медаль на Кубке Европы - ФОТО

Сегодня, 18:30

Запущен проект «Правовой путеводитель школьника»

Сегодня, 18:20

В Ходжалы взорвалась ручная граната, пострадал 17-летний юноша

Сегодня, 18:10

В двух районах Азербайджана выпал град

Сегодня, 18:05

Пакистан выступил с предложением по расследованию теракта в Кашмире

Сегодня, 17:57

Ильхам Алиев выделил 550 тысяч манатов на ремонтно-восстановительные работы в святилище Пир Гасан

Сегодня, 17:33

Рамид Намазов: Атаки на медиаресурсы скоординированы и политически мотивированы

Сегодня, 17:27
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50