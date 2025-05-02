ХАМАС выразило готовность заключить сделку по сектору Газа

Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что готово заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа и в настоящий момент ожидает действий израильской стороны. С соответствующим заявлением выступил один из лидеров движения Абдель Рахман Шадид.

"ХАМАС подтверждает, что готов к тому, чтобы заключить сделку об обмене (израильских заложников на палестинских заключенных - прим. ТАСС), и уже представил свое всеобъемлющее предложение в этой связи. Однако Израиль препятствует успеху переговоров, сейчас мяч на его стороне", - подчеркнул Шадид. Трансляцию его выступлению вел телеканал Al Jazeera.

Представитель ХАМАС добавил, что движение запросило прекращения огня в Газа сроком на пять лет и соответствующие гарантии "на региональном и международном уровнях", однако израильское правительство "отвергло данное предложение и отказалось от прекращения боевых действий".

При этом Шадид отметил, что, "несмотря на это, ХАМАС заверил посредников, что со всей ответственностью рассмотрит любые предложения, которые включали бы в себя постоянное прекращение огня, выход израильских военных из Газы и заключение справедливой сделки об обмене".

Источник: ТАСС