В Баку 72-летний мужчина скончался спустя несколько дней после наезда автомобиля
В Баку 72-летний мужчина скончался после наезда автомобиля.
Инцидент произошел 28 апреля в Ясамальском районе Баку, возле памятника Нариманову.
Севиндж Гасанова (1979 г.р.) за рулем автомобиля марки Nissan Note сбила пешехода Абдульбаги Гасанова (1953 г.р.).
Пешеход был доставлен в больницу. Несмотря на усилия врачей, 72-летний мужчина скончался накануне в больнице.
По факту возбуждено уголовное дело.
Источник: Report
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