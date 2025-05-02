В Баку 72-летний мужчина скончался спустя несколько дней после наезда автомобиля

В Баку 72-летний мужчина скончался после наезда автомобиля.

Инцидент произошел 28 апреля в Ясамальском районе Баку, возле памятника Нариманову.

Севиндж Гасанова (1979 г.р.) за рулем автомобиля марки Nissan Note сбила пешехода Абдульбаги Гасанова (1953 г.р.).

Пешеход был доставлен в больницу. Несмотря на усилия врачей, 72-летний мужчина скончался накануне в больнице.

По факту возбуждено уголовное дело.

Источник: Report