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Кандидат Трампа на пост посла во Франции Кушнер признал прошлую «серьезную ошибку»

First News Media09:36 - Сегодня
Кандидат Трампа на пост посла во Франции Кушнер признал прошлую «серьезную ошибку»

Чарльз Кушнер, отец зятя президента Дональда Трампа Джареда Кушнера, заявил сенаторам США в четверг, что ему можно доверять и он будет действовать здраво в случае утверждения его на посту посла США во Франции, несмотря на его прошлые судимости за уклонение от уплаты налогов и подкуп свидетелей, а также другие федеральные обвинения.

«Я совершил очень, очень, очень серьезную ошибку и заплатил за нее высокую цену», — заявил Кушнер, богатый застройщик, во время слушаний в сенатском комитете по иностранным делам.

Кушнер признал себя виновным в 2005 году по 18 пунктам, включая уклонение от уплаты налогов, месть федеральному свидетелю и ложь Федеральной избирательной комиссии. Он отсидел два года в тюрьме, что является максимальным сроком, разрешенным в сделке о признании вины.

Прокуроры того времени заявили, что Кушнер узнал, что его зять сотрудничает с федеральным расследованием, и нанял проститутку, чтобы заманить его в номер мотеля для интимной связи, записанной на скрытую камеру, а затем отправил запись жене зятя, сестре Кушнера.

В 2020 году Трамп помиловал Кушнера, сын которого женат на дочери Трампа Иванке.

Когда Трамп выдвинул Кушнера на эту высокопоставленную должность в Париже в ноябре 2024 года, он назвал его «выдающимся бизнес-лидером, филантропом и посредником».

Источник: Reuters

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