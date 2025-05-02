Атакованное Израилем судно «Флотилии свободы» тонет у побережья Мальты - ОБНОВЛЕНО

Атакованное Израилем судно «Флотилии свободы» с активистами гуманитарных организаций на борту тонет у побережья Мальты.

Об этом сообщила телеканалу CNN сотрудник по связям с общественностью «Флотилии свободы» Ясемин Акар.

По ее словам, в судне «есть дыра» и «корабль тонет». «В данный момент на этом судне, которое тонет, находятся 30 международных правозащитников», - сказала Акар. Она информировала, что корабль дважды подвергся нападению у побережья Мальты в международных водах. В настоящее время он стоит на якоре в 17 км (10,5 милях) от берега, экипаж «разослал сигналы SOS».

Ранее катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что на сигнал бедствия отреагировали Военно-морские силы Кипра. Корабль «Флотилии свободы» был атакован израильским беспилотником при попытке прорвать блокаду палестинского анклава.

«Флотилия свободы», сформированная в 2024 году борцами за мир из нескольких стран, использует переоборудованный траулер, чтобы противостоять израильской блокаде сектора Газа и попытаться доставить гуманитарную помощь на осажденную палестинскую территорию.

2 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о приостановке гуманитарных поставок в сектор Газа и закрытии всех контрольно-пропускных постов. По версии израильской стороны, это сделано из-за отказа палестинского движения ХАМАС принять план спецпосланника США Стивена Уиткоффа о продлении режима прекращения огня в анклаве.

На прошлой неделе Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) обратило внимание на бедственное положение в секторе Газа из-за действующего со 2 марта израильского запрета на поставки гуманитарной помощи в анклав. «Голод [в анклаве] распространяется и углубляется, он преднамеренный и рукотворный. Газа превратилась в край отчаяния», - написал на своей странице в Х генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини.

Источник: ТАСС

10:28

Корабль «Флотилии свободы» был атакован израильским беспилотником у побережья Газы при попытке прорвать израильскую блокаду палестинского анклава.

Об этом сообщил CNN со ссылкой на пресс-атташе флотилии Ясемин Аджар, передает РИА Новости.

В результате удара БПЛА на судне возник пожар. Экипаж подал сигнал бедствия, на который отреагировали Военно-морские силы Кипра, информирует телеканал.

По ее данным, в настоящее время корабль встал на якорь в международных водах у побережья Мальты. По ее словам, судно атаковали сразу после полуночи по местному времени.

«Флотилия свободы», сформированная в 2024 году борцами за мир из нескольких стран, использует переоборудованный траулер для доставки гуманитарной помощи палестинцам.