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За кулисами «Тагиев: Царь»: Как создавался исторический масштаб – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:30 - Сегодня
За кулисами «Тагиев: Царь»: Как создавался исторический масштаб – ВИДЕО

4 апреля состоялась премьера фильма «Тагиев: Царь», рассказывающего о жизни и деятельности видного азербайджанского мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева.

Фильма снят Baku Media Center при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и Агентства кино – отметим, что «Тагиев: Царь» является второй частью байопика о Г.З.Тагиеве – премьера первой части, получившей название «Тагиев: Нефть», состоялась в начале октября 2024 года.

На официальной странице проекта в социальной сети Instagram представлены видеокадры со съемочной площадки фильма, в комментарии к которым отмечается следующее: «В каждом кадре, который мы создаём, мы рассказываем не просто историю - мы воссоздаём целую эпоху. Труд, профессионализм и верность историческим деталям - главные источники вдохновения нашей творческой команды. Станьте свидетелем того, с каким огромным трудом и любовью создавался фильм «Тагиев: Царь».

Подчеркивается, что «каждый костюм, каждая декорация, каждая сцена - всё было сделано, чтобы ещё на шаг приблизиться к реальности»: «Приобретите билет и погрузитесь в эту глубокую и впечатляющую историю - для настоящих ценителей исторического кино!»

Отметим, что фильм доступен в прокате во всех сетях кинотеатров Баку.

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