В ООН подтвердили планы масштабных реформ организации

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик подтвердил планы масштабных реформ всемирной организации и пояснил процесс планируемых преобразований.

"Генсек четко обозначил 12 марта цель провести амбициозные реформы - не только для экономии средств, но и для большей эффективности", - отметил Дюжаррик на брифинге для журналистов. Он выделил три направления: оптимизацию использования ресурсов, пересмотр устаревших мандатов и структурные изменения системы ООН, причем последние два требуют одобрения государств-членов.

Представитель подчеркнул, что утечка документа - часть рабочего процесса: "Мы запросили предложения у сотрудников, включая нестандартные идеи". "Генсек представит отчет странам-участницам в ближайшие недели", - добавил Дюжаррик.

Источник: ТАСС