Мухтар Бабаев: Свыше 60 процентов деградированных земель в мире составляют пашни и пастбища

Сельское хозяйство является стратегически значимым сектором, обеспечивающим основные потребности человека.

В настоящее время производственные возможности водных и земельных ресурсов в мире с трудом покрывают существующий спрос. С другой стороны, растущая потребность населения в продовольствии усиливает давление на эти ресурсы.

Об этом сказал представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Мухтар Бабаев, выступая на мероприятии на тему «Форум развития агробизнеса - 4: путь к гармонии».

Он отметил, что, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), около 1,7 млрд гектаров земель в мире подверглись деградации в результате деятельности человека. Более 60 проц этих земель составляют используемые в сельском хозяйстве пашни и пастбища.

Поскольку сельское хозяйство напрямую зависит от климата, оно является одной из наиболее уязвимых сфер к климатическим изменениям. В последние годы негативные последствия этих изменений создают серьезные трудности в сельском хозяйстве. Увеличение засух, засоление почвы и экстремальные погодные явления снижают урожайность и оказывают существенное влияние на глобальную продовольственную безопасность.

Отмечается, что в мире уже наблюдаются более интенсивные волны жары, мощные ураганы и разрушительные наводнения. Если в 1970-х годах в среднем происходило около 100 катастроф в год, то сегодня эта цифра увеличилась до 400. Это угрожает продовольственной безопасности и ослабляет устойчивость сельского хозяйства.

Так, 16 апреля в Азербайджане, в том числе в столице Баку, за один день выпало количество осадков, равное трехмесячной норме, а в 17 горных реках произошли сели и наводнения.

«По данным Всемирной метеорологической организации и ФАО, катастрофы, произошедшие за последние 30 лет, нанесли ущерб сельскому хозяйству на сумму около 3,8 трлн долларов США, что в среднем составляет 123 млрд долларов США в год, или 5 проц от ежегодного глобального ВВП сельского хозяйства.

С этой точки зрения, для устойчивого развития сельского хозяйства в условиях изменения климата большое значение имеет проведение научных исследований и применение новых технологий. Экономичное земледелие и инновационные методы орошения позволяют фермерам значительно экономить воду и время», - отметил М. Бабаев.

Источник: АЗЕРТАДЖ