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Зеленский: Сделка об ископаемых справедлива, ее передадут на ратификацию в Раду

First News Media00:02 - Сегодня
Зеленский: Сделка об ископаемых справедлива, ее передадут на ратификацию в Раду

Соглашение о сотрудничестве с США в области полезных ископаемых является равноправным и вскоре будет направлено на ратификацию в Верховную Раду.

Как передает УНИАН, об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Соглашение есть, подписано, будет направлено на ратификацию в Верховную Раду Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы не было с соглашением никаких затягиваний", - заявил глава государства.

Зеленский похвалил правительственную команду, которая работала над соглашением с американцами, и отметил, что документ значительно изменился в процессе подготовки. По его словам, теперь это действительно равноправное соглашение, которое создает возможность для весомых инвестиций в Украину и для существенной модернизации производств в Украине.

"В соглашении нет долга и создается Фонд - Фонд восстановления, который будет инвестировать в Украину и зарабатывать именно здесь. Это работа вместе с Америкой и на справедливых условиях, когда зарабатывать могут в партнерстве и украинское государство, и Соединенные Штаты, которые помогают нам в защите", - пояснил президент.

Кроме того, он подчеркнул, что подписание соглашения об ископаемых фактически является первым результатом встречи с президентом США в Ватикане.

"Мы говорили с президентом Соединенных Штатов, с Дональдом Трампом, о нашей готовности к заключению соглашения - говорили на встрече в Ватикане. Фактически сейчас мы имеем первый результат ватиканской встречи, который делает ее действительно исторической. Очень ждем и других результатов нашего разговора. Получилась тогда содержательная встреча, каждую минуту времени мы с президентом Трампом использовали на 100%", - отметил Зеленский.

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