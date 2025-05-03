Зеленский оценил переговоры с Трампом в Ватикане

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане лучшей встречей, которую два политика когда-либо проводили.

Об этом пишет Reuters.

По словам главы государства, ключевыми темами обсуждения стали урегулирование конфликта и антироссийские санкции. В ходе беседы Трамп согласился, что введение 30-дневного режима прекращения огня было бы правильным первым шагом для завершения противостояния между Москвой и Киевом, подчеркнул Зеленский.

Также он рассказал, что президент США продемонстрировал «очень сильную» реакцию на вопрос об антироссийских санкциях. При этом украинский лидер не стал уточнять, о чем именно шла речь.

26 апреля в Ватикане состоялась церемония прощания с папой Римским Франциском, на которую приехали лидеры десятков стран. В том числе траурное мероприятие посетили Зеленский и Трамп, которые перед его началом провели короткую встречу. И в Киеве, и в Вашингтоне положительно оценили состоявшиеся переговоры.

Источник: «Газеты.Ru»