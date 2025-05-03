Армия Израиля заявила, что готова обеспечить оборону друзских поселков в Сирии

Израильские войска, находящиеся на юге Сирии, готовы к любым сценариям и способны обеспечить оборону поселков местных друзов.

Об этом заявила армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля развернута на юге Сирии и готова предотвратить вход враждебных сил в район друзских поселков. Армия обороны Израиля продолжает отслеживать развитие событий, пребывая в готовности к обороне и различным сценариям», - говорится в заявлении.

Источник: ТАСС