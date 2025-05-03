Армия Израиля заявила, что готова обеспечить оборону друзских поселков в Сирии
Израильские войска, находящиеся на юге Сирии, готовы к любым сценариям и способны обеспечить оборону поселков местных друзов.
Об этом заявила армейская пресс-служба.
«Армия обороны Израиля развернута на юге Сирии и готова предотвратить вход враждебных сил в район друзских поселков. Армия обороны Израиля продолжает отслеживать развитие событий, пребывая в готовности к обороне и различным сценариям», - говорится в заявлении.
Источник: ТАСС
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