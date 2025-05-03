Вугар Орудж переизбран председателем Азербайджанского общества оценщиков

Состоялась 8-я отчетно-выборная конференция Азербайджанского общества оценщиков (АОО).

Как сообщает Trend, в рамках конференции прошли выборы членов правления и контрольно-ревизионной комиссии.

В результате голосования Вугар Орудж был переизбран председателем правления АОО.

Членами правления АОО были назначены Фарид Рустамов, Азер Нифтиев, Наиль Гашимов, Ибрагим Гулиев, Орхан Гасанов, Асиф Юсубов, Хатаи Теймуров, Руфат Алиев, Самир Насибов, Эльдар Тахмазов. Членами контрольно-ревизионной комиссии были избраны Намиг Мамедов, Эмин Новрузов и Турал Багиров.

Отметим, что на 7-й отчетно-выборной конференции АОО, состоявшейся в 2022 году, председателем правления Общества был избран Вугар Орудж.