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Хуситы предупредили, что будут атаковать перевозящие нефть США суда

First News Media14:30 - Сегодня
Хуситы предупредили, что будут атаковать перевозящие нефть США суда

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" предупредили судоходные компании, что будут атаковать коммерческие суда, перевозящие американскую нефть.

Повстанцы объяснили свое решение "запретом на экспорт, реэкспорт, передачу, погрузку, покупку или продажу американской сырой нефти", введенным в ответ на военную кампанию США против йеменского движения.

Подконтрольный хуситам Центр координации гуманитарных операций, который обеспечивает связь между силами повстанцев и судоходными компаниями, уведомил владельцев и операторов судов о запрете, который вступит в силу 17 мая. В документе говорится, что судоходные компании, которые транспортируют американскую нефть, будут включены в "санкционный список лиц и организаций, совершивших агрессию против Йемена и любой арабской или исламской страны".

"Нарушающие запрет компании будут включены в список санкций для виновных в агрессии против Йемена и любой арабской или исламской страны. <...> Их суда не смогут пересекать Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив, Аденский залив, Аравийское море и Индийский океан. Они станут целью атак в любом районе, который находится в пределах досягаемости йеменских вооруженных сил", - говорится в уведомлении Центра координации гуманитарных операций, которое есть в распоряжении ТАСС.

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