Пакистан заинтересован в привлечении РФ и КНР к расследованию теракта в Кашмире

Исламабад заинтересован в привлечении таких нейтральных партнеров, как Пекин и Москва, к расследованию теракта в городе Пахалгам в Джамму и Кашмире.

Об этом заявил в интервью ТАСС посол Пакистана в Москве Мухаммад Халид Джамали.

«Россия и Китай могут быть вовлечены в это расследование, - подчеркнул посол, отвечая на вопрос о заинтересованности Исламабада привлечь Москву к соответствующему расследованию. - Если вы называете это для помощи или, знаете, для решения проблемы, когда некоторые нейтральные партнеры могут прийти и поучаствовать в проведении прозрачных расследований, мы бы это приветствовали».

Как напомнил глава пакистанского диппредставительства, премьер-министр республики Шахбаз Шариф уже выступил с инициативой о проведении прозрачного расследования произошедшего. «И соответствующее предложение нашего премьер-министра очень искреннее и настоящее»,- добавил посол.