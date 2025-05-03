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В Баку временно изменена схема движения ряда автобусных маршрутов

First News Media15:20 - Сегодня
В Баку временно изменена схема движения ряда автобусных маршрутов

4 мая в связи с "Бакинским марафоном 2025" будут внесены временные изменения в схему движения 27 регулярных автобусных маршрутов.

об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, движение маршрута №1 будет осуществляться через улицы Пушкина, Низами и Юсифа Сафарова. Движение маршрута №2 будет осуществляться по улице Тебриз.

Конечная остановка маршрутов №4 и №10 — станция метро "Хатаи" с движением через улицы Пушкина, Низами и Юсифа Сафарова.

Конечная остановка маршрутов №5, №88 и №88A — центр транспортного обмена "28 Мая".

Конечная остановка маршрутов №21, №32, №46 и №120 — центр транспортного обмена "28 Мая" с движением по проспекту "Белый город" и проспекту Бабека.

Конечная остановка маршрутов №20, №72 и №120E — станция метро "Хатаи" с движением по проспекту Бабека и улице Наджафгулу Рафиева.

Автобусы маршрута №6 будут курсировать от станции метро "Азадлыг проспекти" до парка Ахундова.

Конечная остановка маршрута №18 — улица Ахмеда Джавада (парк Низами), маршрутов №30 и №49 — станция метро "Хатаи" (проспект Ходжалы).

Конечная остановка маршрута №53 — дорожная развязка "20-й участок", маршрута №61 — улица Рашида Бехбудова с движением по проспекту Бюльбюля и улице Хагани.

Конечная остановка маршрута №65 — парк Ахундова с движением по улицам Шейха Шамиля и Истиглалият.

Движение автобусов по маршруту №120A будет осуществляться по улице Шафаг.

Конечная остановка маршрута №125 — центр транспортного обмена "28 Мая".

Конечная остановка маршрута №149 — станция метро "Эльмляр Академиясы" с движением в направлении Ипек йолу и улицы Микаила Мушфига.

Маршрут №205 будет курсировать в направлении Ипек йолу, улицы Микаила Мушфига.

Движение автобусов регулярного маршрута №E1 будет осуществляться в направлении Ипек йолу, улиц Микаила Мушфига и Шамси Бадалбейли.

Автобусы маршрута №H1 будут двигаться в сторону Международного аэропорта Гейдар Алиев по проспекту Хатаи.

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