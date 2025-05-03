Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира

Единство тюркских государств способствует укреплению их независимости в сфере технологий.

Об этом в комментарии корреспонденту Report заявил министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир.

"Из Турецкой Республики Северного Кипра передаем привет Азербайджану. Мы провели девять фестивалей Technofest в Турции, один - в столице Азербайджана, Баку. Теперь организуем мероприятие здесь, в Северном Кипре. Мы вместе работаем над достижением полной технологической независимости тюркского мира", - подчеркнул он.

Министр отметил, что только совместными усилиями можно укрепить независимость: "Наша нация и наши страны станут еще сильнее благодаря технологическому единству. Мы намерены продолжить этот путь вместе со всеми братскими государствами".