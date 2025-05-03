Великобритания заняла одностороннюю позиции в украинском конфликте, поэтому быть посредником она не может.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Он упомянул об этом, комментируя обещание британских властей пригласить служащих в ВСУ на торжества по случаю 80-й годовщины победы во Второй мировой войне.

"Лондон до сих пор и не претендовал особо на роль посредника. Посредником может быть тот, кто имеет равное расстояние по отношению к участникам конфликта. Лондон таковым не является и являться не может", - сказал Песков в ответ на вопрос, являются ли действия Лондона прямой поддержкой нацизма и лишает ли Великобритания себя возможности стать посредником в мирном процессе.

Источник: ТАСС