Определились очередные призеры Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку - ФОТО

В Баку продолжается Кубок Европы по художественной гимнастике.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на третий день соревнований юниорские групповые команды впервые состязались в упражнениях с обручами и булавами.

Золотую медаль получила команда Болгарии, набравшая наибольшее количество баллов по сумме двух упражнений (51,150). Сборная Украины (47,850) завоевала серебро, а Израиль (46,500) — бронзу.

Сборная Азербайджана (41,400) в составе Назрин Абдуллаевой, Аян Насировой, Назрин Салманлы, Илахи Бахадыровой, Шамс Муваффаки и Нилуфер Оруджлу заняла седьмое место.

Отметим, что турнир завершится 4 мая.