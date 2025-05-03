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Определились очередные призеры Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку - ФОТО

First News Media18:30 - Сегодня
Определились очередные призеры Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку - ФОТО

В Баку продолжается Кубок Европы по художественной гимнастике.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на третий день соревнований юниорские групповые команды впервые состязались в упражнениях с обручами и булавами.

Золотую медаль получила команда Болгарии, набравшая наибольшее количество баллов по сумме двух упражнений (51,150). Сборная Украины (47,850) завоевала серебро, а Израиль (46,500) — бронзу.

Сборная Азербайджана (41,400) в составе Назрин Абдуллаевой, Аян Насировой, Назрин Салманлы, Илахи Бахадыровой, Шамс Муваффаки и Нилуфер Оруджлу заняла седьмое место.

Отметим, что турнир завершится 4 мая.

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