UEFA и CONCACAF требуют от FIFA выделить по 10 миллионов долларов каждой федерации

Руководители UEFA и CONCACAF потребовали от президента FIFA Джанни Инфантино дополнительно выделить по 10 миллионов долларов (7,5 миллиона фунтов стерлингов) каждой из 211 национальных футбольных ассоциаций мира. Об этом стало известно Sky News.

Как сообщает Sky News, соответствующее письмо было направлено Дж. Инфантино сегодня. В нём утверждается, что резервы FIFA должны вырасти до 6 миллиардов долларов, — притом что президент организации заявлял о необходимости привлечения частного капитала для финансирования развития футбола.

UEFA и CONCACAF, которая охватывает Северную и Центральную Америку и Карибский бассейн, добиваются ухода Дж. Инфантино из FIFA из-за его попытки продать 20 процентов Чемпионата мира частным инвесторам в рамках проекта стоимостью 20 миллиардов долларов.

Письмо Дж. Инфантино подписали президент UEFA Александер Чеферин и президент CONCACAF Виктор Монтальяни, оба — вице-президенты FIFA. Они указывают, что FIFA уже располагает средствами, чтобы направить 2,1 миллиарда долларов на дополнительное финансирование инфраструктуры и развития футбола по всему миру, и что после таких выплат денежные резервы организации составят не менее 1,5 миллиарда долларов.

FIFA планировала предоставить каждой футбольной ассоциации по 8 миллионов долларов в период с 2027 по 2030 год на финансирование инфраструктуры, тренерской работы, национальных сборных, соревнований, массового и женского футбола.

По оценке авторов письма, их финансовый анализ ставит важный вопрос о том, была ли предложенная сделка необходима для того, чтобы предоставить ассоциациям-членам больше ресурсов, вместо использования уже растущих собственных средств.

«FIFA уже располагает возможностью предоставить своим ассоциациям-членам существенно больше за счёт собственного баланса — без какой-либо продажи долей в своих турнирах и без каких-либо требований к ассоциациям в ответ», — говорится в письме, копией которого располагает Sky News.

«Высвобождение части этих резервов показало бы, что ассоциациям-членам не приходится выбирать между развитием и надлежащим управлением, между инвестициями и добросовестностью или между финансовой поддержкой и возможностью оценивать предложения по существу. Развитие — это институциональная ответственность FIFA, а не вопрос индивидуального усмотрения», — отмечают А. Чеферин и В. Монтальяни.

Они требуют полного анализа финансов FIFA, чтобы согласовать объём средств, которые должны быть направлены ассоциациям сверх уже существующих обязательств по финансированию проектов в футбольных странах. Эти планы предполагается обсудить на заседании руководящего совета FIFA в следующем месяце. Письмо было также направлено членам Совета FIFA.

FIFA заявляла, что цикл Чемпионата мира 2023–2026 годов принесёт 15 миллиардов долларов, что значительно увеличит денежные резервы, составлявшие 2,7 миллиарда долларов по отчётности прошлого года.

Дж. Инфантино отказался от плана продажи доли в Чемпионате мира после негативной реакции, которая привела к судебным шагам UEFA: организация заявляла, что актив был недооценён, в том числе в его интересах. О проекте было объявлено в конце июля, после чего Дж. Инфантино обвинили в давлении на ассоциации с целью ускоренного одобрения планов менее чем за два месяца — в противном случае они рисковали лишиться финансовых поступлений в течение следующих 12 лет.

FIFA отвергает обвинения в нарушениях, заявляя о кампании по дискредитации Дж. Инфантино, который намерен переизбираться в следующем году.