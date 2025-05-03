Вертолет с людьми потерпел крушение в Китае

Вертолет упал на востоке Китая.

Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

По данным издания, инцидент случился 2 мая в городе Сучжоу провинции Цзянсу. На борту вертолета Robinson R44 II перед посадкой на высоте 10 метров возникла ситуация, в результате которой летательный аппарат внезапно ударился о землю.

В итоге четыре человека получили различные травмы, но еще одного спасти не удалось. Выжившие находятся в больнице, их жизни вне опасности, добавили журналисты. Причины крушения выясняются, ведется следствие.