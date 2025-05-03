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В Баку ограничат движение транспорта

First News Media10:00 - Сегодня
В Баку ограничат движение транспорта

Управление ГДП города Баку обратилось к участникам дорожного движения в связи с проведением «Бакинского марафона 2025».

Как сообщили 1news.az в ведомстве, в связи с марафоном 4 мая с 09:00 до 16:00 движение на ряде улиц и проспектов будет полностью ограничено для обеспечения безопасности участников забега.

Маршрут начинается с Площади флага, проходит по Приморскому бульвару до Морского вокзала, далее через площадь Азадлыг, проспекты Нефтяников и 8 Ноября до Белого города, а также через круг Белого города, то есть улицу Хагани Рустамова обратно, мимо Парка военных трофеев, от пересечения улиц Юсифа Сафарова и А.Джалилова по улице Узеира Гаджибейли, проспекту Азадлыг, улицам З.Алиевой, Расула Рзы, проспекту Нефтяников, кругу Азнефть, в направлении поселка Баил, по дороге Бибиэйбат, вокруг Дворца водных видов спорта, по территории бульвара, мимо Бакинского кристального зала до финиша на Площади флага.

Дополнительно сообщается, что для проведения организационных работ 4 мая с 04:00 до 16:00 движение будет полностью ограничено на части проспекта Нефтяников — от Морского вокзала до Парка Победы, включая прилегающие улицы и выезды на этот проспект с перекрестков.

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