Как долго в Азербайджане продлится нестабильная погода?

Обнародована фактическая погода на территории Азербайджана.

Об этом сообщили 1news.az в Национальной гидрометеорологической службе.

Сообщается, что по состоянию на 09:00 3 мая на большей части территории страны сохраняется дождливая и ветреная погода.

Количество выпавших осадков составило в Гахе 11 мм, в Балакяне – 10 мм, в Товузе, Дашкесане и Загатале – 9 мм, в Шахдаге, Гёйгёле и Шахбузе – 6 мм, в Шаруре – 4 мм, в Джафархане, Ярдымлы, Джульфе, Гяндже и Ордубаде – 3 мм, в Билясуваре, Бейлагане, Сабирабаде, Шеки, Джейранчёле и Гядабее – 2 мм, в Нахчыване, Нафталане, Гобустане, Гусаре, Тертере, Мингячевире, Евлахе, Имишли, Лерике, Джалилабаде, Лянкяране и Астаре – 1 мм.

Нестабильная погода, наблюдаемая на территории страны, сохранится до 6 мая.