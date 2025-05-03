Трамп поставил ультиматум странам НАТО

Президент США Дональд Трамп может пропустить саммит НАТО в июне, если не будет повышения расходов на оборону, пишет Spiegel.

В статье отмечается, что новый посол США при НАТО Мэтью Витакер предупреждал послов альянса об этом и подчеркивал требование американской администрации, чтобы государства-члены обязались тратить пять процентов ВВП на оборону.

«Сначала немцы верили, что американцы имеют в виду эти пять процентов не всерьез, что это только тактика переговоров. Но теперь они верят Витакеру на слово»,— говорится в публикации.

В марте Трамп заявлял, что Вашингтон будет защищать только тех союзников по НАТО, которые тратят на оборону разумный процент от ВВП. Глава Белого дома также предполагал, что сами союзники по НАТО не пришли бы на помощь США в случае нападения.

Источник: РИА Новости