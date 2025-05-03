В партии Пашиняна назревает бунт

В правящей партии «Гражданский договор» назревает волна недовольства на фоне скандала с участием главы префектуры ереванского административного района Нор-Норк Тиграна Тер-Маркаряна.

Об этом сообщает газета «Грапарак».

По данным издания, несмотря на молчание премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно инцидента, в «Гражданском договоре» готовы к радикальным шагам. В частности, не исключается разрыв коалиционного соглашения с партией «Республика» в Совете старейшин, если Тер-Маркарян (член партии «Республика»)не подаст в отставку.

Отмечается, что вице-спикер парламента Акоп Аршакян донес позицию партии до Пашиняна лично, однако четкого ответа не получил. По сведениям издания, на данном этапе «Гражданский договор» передал решение ситуации мэру Еревана Тиграну Авиняну. В противном случае вопрос будет рассмотрен на заседании партийного руководства.

Напомним, 30 апреля Тигран Тер-Маркарян и несколько сотрудников администрации применили силу к активисту Артуру Чахояну, пришедшему в мэрию для выяснения отношений. В результате Чахоян оказался в больнице с гематомой и травмой головы.

Накануне инцидента Чахоян и оппозиционный член Совета старейшин Еревана Месроп Манукян облили йогуртом плакат с изображением префекта и сопроводили акцию оскорблениями. По словам Чахояна, ранее Тер-Маркарян оскорбил его по телефону.