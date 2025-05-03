Путин признался, что желание «кому-то врезать» есть всегда, но он с ним борется

Президент РФ Владимир Путин рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что несмотря на внешнее хладнокровие, у него присутствует желание кому-нибудь врезать.

Но с этим порывом он успешно справляется.

Фрагмент из документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» опубликован в Telegram-канале журналиста.

«Всегда, но я с этим борюсь»,- шутливо признался Путин, отвечая на вопрос Зарубина, неужели не возникает желания кому-нибудь врезать.

Источник: ТАСС