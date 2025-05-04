Вице-спикер Гашпар: никто из лидеров стран ЕС не собирается в Киев на 9 Мая

Европейские лидеры не поедут в Киев для празднования 80-летия Победы.

Об этом заявил ТАСС вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

"Думаю, что в Киев много политиков не поедет, по крайней мере, значимых. Полагаю, это связано с тем, что все принимают во внимание переговоры между Россией и США, и сейчас демонстрация поддержки той или иной стороны - не самая удачная тактика с политической точки зрения, - сказал он. - Поэтому мне кажется, что никто из лидеров стран ЕС туда не приедет".

Комментируя инициативу российского лидера Владимира Путина объявить перемирие в дни торжественных мероприятий, Гашпар отметил, что "80-летие Победы - действительно большой праздник и все орудия должны были бы стихнуть". "Надеюсь, что на Украине проявят здравый смысл, и они так же будут праздновать победу над фашизмом, хотя я в этом не до конца уверен. Будем следить за развитием ситуации", - заключил вице-спикер парламента Словакии.

Источник: ТАСС