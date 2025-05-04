Минздрав Газы сообщил о более 52,5 тыс. погибших с октября 2023 года

Число палестинцев, погибших в секторе Газа в результате военных действий с октября 2023 года, превысило отметку в 52,5 тыс.

Такие данные опубликовало министерство здравоохранения анклава в своем Telegram-канале.

"Число жертв боевых действий в Газе с октября 2023 года увеличилось до 52 535, 118 491 человек ранен", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что за минувшие 24 часа в больницы Газы поступили 40 погибших и 125 пострадавших.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав тем самым установленный в январе этого года режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.

Источник: ТАСС