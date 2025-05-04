В Турции на председателя партии Озгюра Озеля совершено нападение - ВИДЕО

На председателя турецкой Республиканской народной партии (РНП) Озгюра Озеля было совершено нападение.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на телеканал Haber Global, инцидент произошел во время похорон заместителя председателя Великого национального собрания Турции Сырры Сурейи Ондера, скончавшегося вчера.

Неизвестный нанес О.Озелю удар кулаком, когда политик выходил из Культурного центра Ататюрка, где проходила траурная церемония.

Отмечается, что состояние главы партии оценивается как хорошее.