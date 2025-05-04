Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с председателем Управления мусульман Кавказа Аллашукюром Пашазаде - ФОТО

В рамках визита в Азербайджан 4 мая Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с председателем Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-исламом гаджи Аллашукюром Пашазаде.

Как передает АЗЕРТАДЖ, на встрече были обсуждены перспективы двустороннего взаимодействия.

Шейх-уль-ислам гаджи Аллашукюр Пашазаде отметил, что основы дружеских отношений между религиозными конфессиями Азербайджана и России были заложены во времена общенационального лидера Гейдара Алиева и носят искренний характер. Сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев оказывает всяческую поддержку укреплению дружбы между православными и мусульманами. Дружеские связи между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Владимиром Путиным способствуют религиозному и культурному сближению двух народов, укреплению двусторонних связей и отношений.

Шейх-уль-ислам с сожалением отметил, что сегодня армянские религиозные деятели вместо того, чтобы призывать народ к миру, живут реваншистскими настроениями. Азербайджан освободил свои земли и армянские религиозные деятели не могут с этим смириться. В период оккупации были разрушены не только мечети и культурные памятники Азербайджана, но и православные памятники. Отмечалось, что Фонд Гейдара Алиева под руководством Мехрибан ханым Алиевой занимается восстановлением как мусульманских святынь, так и христианских церквей и историко-культурных памятников.

Было также подчеркнуто, что Патриарх Кирилл сыграл большую роль в установлении доброжелательных отношений между двумя религиозными конфессиями. В основе его деятельности лежит стремление к созданию мира и согласия между народами и религиями. В связи с этим шейх-уль-ислам гаджи Аллашукюр Пашазаде выразил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу благодарность.

Патриарх Кирилл, в свою очередь, подчеркнул, что в России исторически существовали дружеские отношения между мусульманами и православными. Эти связи продолжаются и сегодня. Многие мусульмане в России прославились как выдающиеся государственные и военные деятели, снискав уважение и авторитет.

Он отметил, что Президент России Владимир Путин проявляет особое отношение к Азербайджану, а Президент Азербайджана Ильхам Алиев с вниманием и заботой относится ко всем религиозным конфессиям, в том числе православным.

Подчеркивалось, что в Азербайджане всегда с уважением относились к православным и в этом особая роль председателя Управления мусульман Кавказа Аллашукюра Пашазаде. В связи с этим, Патриарх Кирилл выразил ему свою признательность.

Отмечалось, что в отличие от политических деятелей, деятельность религиозных лидеров направлена на достижение взаимного уважения и почтения между представителями различных вероисповеданий.