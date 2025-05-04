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Нетаньяху заверил, что Израиль добьется абсолютной победы в Газе

First News Media19:15 - Сегодня
Нетаньяху заверил, что Израиль добьется абсолютной победы в Газе

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху указал, что Израиль достигнет абсолютной победы в войне против радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

"Мы (Израиль - прим. ТАСС) не закончили войну. Мы добьемся полной победы в Газе, абсолютной победы. Мы не откажемся от этого ни на минуту, и мы проведем эту операцию нашей очень мощной армией", - цитирует Нетаньяху портал Ynet.

В секторе Газа "идут ожесточенные бои", продолжил Нетаньяху. Израиль "работает над планом урегулирования" в палестинском анклаве, и в воскресенье "соберется кабинет министров, чтобы обсудить следующий этап", сказал премьер. "Мы сосредоточены на двух задачах: во-первых, это возвращение заложников, во-вторых, это разгром ХАМАС", - указал он.

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся массированные удары во военным целям радикалов и прервав тем самым установленный в январе этого года режим прекращения огня.

Канцелярия Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции - освобождение всех удерживаемых в анклаве заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.

Согласно последним данным, которые приводила израильская сторона, в настоящий момент радикалы удерживают в Газе 24 заложника и тела 35 погибших пленников.

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