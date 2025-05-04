В Бразилии предотвратили теракт на концерте Леди Гаги

Бразильская полиция предотвратила теракт, который подозреваемые собирались совершить во время выступления певицы Леди Гаги, прошедшем в Рио-де-Жанейро в субботу.

Об этом сообщили правоохранительные органы штата Риу-Гранди-ду-Сул.

"Гражданская полиция Риу-Гранди-ду-Сул приняла участие в операции "Фальшивый монстр", в результате которой был предотвращен взрыв на концерте певицы Леди Гаги, прошедший в субботу на Копакабане", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы выяснили, что предполагаемые организаторы теракта вербовали подростков, чтобы они совершили теракт "при помощи самодельных взрывчатых веществ". В рамках операции были проведены обыски в девяти городах, задержан мужчина за незаконное хранение оружия и подросток, у которого была найдена детская порнография.

Как сообщил портал G1, на концерте Леди Гаги, который был бесплатным для зрителей, на пляже Копакабана собрались более 2 млн человек.

Источник: ТАСС