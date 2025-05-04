Уоррен Баффетт покинет пост главы холдинга Berkshire Hathaway

Один из богатейших людей в мире Уоррен Баффетт сообщил, что до конца года покинет пост гендиректора холдинга Berkshire Hathaway.

Его преемником станет вице-президент компании Грег Абель.

"Думаю, в конце года придет время Грегу возглавить компанию. Я сообщу об этом совету директоров и сопровожу это своей рекомендацией [в отношении Абеля], дам им время обдумать все <...>, и на следующей встрече через несколько месяцев мы примем решение в соответствии с мнением 11 директоров. Думаю, они все единогласно поддержат это предложение. Значит, в конце года Грег станет генеральным директором Berkshire Hathaway", - сказал он на встрече с акционерами. Его выступление транслировал телеканал CNBC.

94-летний Баффетт отметил, что продолжит оставаться в курсе дел компании и выразил надежду на то, что "время от времени сможет быть ей полезен".

В 1965 году Баффетт приобрел контрольный пакет акций близкого к банкротству текстильного предприятия Berkshire Hathaway и превратил его в холдинг, управляющий активами компаний, работающих в различных сферах. В их числе - ведущие американские банки, производители техники. Баффетт входит в пятерку самых богатых людей в мире, Forbes оценивает его состояние в $168 млрд. О выборе Абеля в качестве преемника миллиардер объявил еще в 2021 году.

Источник: ТАСС