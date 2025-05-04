В серьезном ДТП в Хачмазе пострадали четыре человека

В серьезном ДТП в селе Ягубоба Хачмазского района пострадали четыре человека.

Как сообщает Report, водитель автомобиля "Тойота" во время движения по трассе Гяндоб-Хачмаз-Ялама не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

В аварии различные травмы получили жители Баку - водитель Тарлан Гасанбеков, 1984 года рождения, и его сын Р.Г. (2014), жители Хачмазского района - Ханлар Баладжаев (1962) и его супруга Айнаханым Баладжаева (1965).

Пострадавшие госпитализированы в Хачмазскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.