В серьезном ДТП в Хачмазе пострадали четыре человека
В серьезном ДТП в селе Ягубоба Хачмазского района пострадали четыре человека.
Как сообщает Report, водитель автомобиля "Тойота" во время движения по трассе Гяндоб-Хачмаз-Ялама не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.
В аварии различные травмы получили жители Баку - водитель Тарлан Гасанбеков, 1984 года рождения, и его сын Р.Г. (2014), жители Хачмазского района - Ханлар Баладжаев (1962) и его супруга Айнаханым Баладжаева (1965).
Пострадавшие госпитализированы в Хачмазскую районную центральную больницу.
По факту ведется расследование.
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