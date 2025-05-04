Лавров подтвердил МИД Пакистана готовность содействовать урегулированию с Индией

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил главе МИД Пакистана Исхаку Дару готовность Москвы содействовать урегулированию ситуации между Нью-Дели и Исламабадом.

Об этом говорится в сообщении МИД РФ в Telegram-канале по итогам телефонного разговора.

"Особое внимание было уделено значительному росту напряженности между Нью-Дели и Исламабадом. С российской стороны была подчеркнута готовность содействовать политическому урегулированию ситуации, возникшей в результате теракта 22 апреля в районе города Пахалгама, при наличии обоюдного желания Исламабада и Нью-Дели", - сообщили в министерстве.

Кроме того, стороны обсудили различные аспекты российско-пакистанского взаимодействия. Разговор состоялся по инициативе пакистанской стороны, добавили в российском МИД.

Источник: ТАСС