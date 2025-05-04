Министр обороны США планирует посетить Израиль перед поездкой Трампа на Ближний Восток
Министр обороны США Пит Хегсет планирует посетить Израиль перед поездкой президента Дональда Трампа на Ближний Восток.
Об этом сообщил в субботу портал Axios со ссылкой на источники из числа израильских чиновников.
По их данным, прибытие Хегсета в Израиль ожидается 12 мая. Там он намерен провести встречи со своим коллегой Исраэлем Кацем, а также премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху.
Затем, как ожидается, шеф Пентагона присоединится к Трампу в ближневосточном турне.
Белый дом ранее сообщил, что Трамп в период с 13 по 16 мая совершит поездку на Ближний Восток, в ходе которой посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.
Источник: ТАСС
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