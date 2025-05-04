 Зеленский пригрозил другим странам из-за России | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Зеленский пригрозил другим странам из-за России

First News Media10:30 - Сегодня
Зеленский пригрозил другим странам из-за России

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Киев готовит санкции против стран, которые помогают России обходить рестрикции.

«Мы готовим наши пакеты санкций — в частности, нацеленные на субъектов и схемы в третьих странах, которые, к сожалению, помогают России обходить некоторые санкции», — сказал он.

Украинский лидер также анонсировал решения по дальнейшему сотрудничеству с ключевыми партнерами для восстановления страны после окончания конфликта.

Источник: Lenta.ru

Поделиться:
324

Актуально

Общество

Ливни, грозы, град и снег: прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Общество

Депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов задержан в московском аэропорту, его ...

Общество

Определились победители Бакинского марафона 2025 - ОБНОВЛЕНО

Общество

Обнародована фактическая погода в Азербайджане

В мире

Эрдоган: Израиль пытается спровоцировать внутрисирийский конфликт

Британия и Италия проведут совместные учения в Ионическом море

В Германии пообещали усилить контроль на границах

Индия приостановила пропуск воды через плотину на границе с Пакистаном

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Назван топ-5 востребованных профессий в Азербайджане

В Турции произошло очередное землетрясение

Кадры раскаяния: в Грузии семья убийцы просит прощения на коленях - ВИДЕО

Зеленский отверг предложение Путина

Последние новости

Эрдоган: Израиль пытается спровоцировать внутрисирийский конфликт

Сегодня, 14:15

Число участников Бакинского марафона растет с каждым годом - министр

Сегодня, 14:00

Депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов задержан в московском аэропорту, его депортируют

Сегодня, 13:45

Британия и Италия проведут совместные учения в Ионическом море

Сегодня, 13:35

Ливни, грозы, град и снег: прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Сегодня, 13:25

Определились победители Бакинского марафона 2025 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:15

В Германии пообещали усилить контроль на границах

Сегодня, 13:00

Индия приостановила пропуск воды через плотину на границе с Пакистаном

Сегодня, 12:50

Стало известно, когда Анчелотти объявит об уходе из «Реала»

Сегодня, 12:35

Путин: Надеюсь, что применение ядерного оружия не потребуется

Сегодня, 12:25

Аэропорт «Внуково» возобновил работу - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:15

В Губе автомобиль врезался в бордюр: есть погибший и раненый

Сегодня, 12:05

Илон Маск захотел вживить в мозг возвращающий зрение чип

Сегодня, 11:55

Аэропорт в Тель-Авиве закрыли после ракетного обстрела из Йемена - ВИДЕО

Сегодня, 11:45

Си Цзиньпин 7-10 мая посетит РФ

Сегодня, 11:40

Обнародована фактическая погода в Азербайджане

Сегодня, 11:35

Девушка, умершая после кесарева сечения, вышла замуж в 16 лет - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:25

Президент Ильхам Алиев: Православная община Азербайджана является важным фактором межгосударственных отношений с Россией

Сегодня, 11:10

В некоторых реках Азербайджана на фоне проливных дождей значительно поднялся уровень воды

Сегодня, 10:55

Сахиба Гафарова выразила соболезнования турецкому коллеге

Сегодня, 10:45
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50