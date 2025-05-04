Зеленский пригрозил другим странам из-за России

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Киев готовит санкции против стран, которые помогают России обходить рестрикции.

«Мы готовим наши пакеты санкций — в частности, нацеленные на субъектов и схемы в третьих странах, которые, к сожалению, помогают России обходить некоторые санкции», — сказал он.

Украинский лидер также анонсировал решения по дальнейшему сотрудничеству с ключевыми партнерами для восстановления страны после окончания конфликта.

Источник: Lenta.ru