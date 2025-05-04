В некоторых реках Азербайджана на фоне проливных дождей значительно поднялся уровень воды

На фоне проливных дождей в ряде рек Большого и Малого Кавказа, протекающих по территории Азербайджана, значительно поднялся уровень воды.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно данным с автоматических гидрологических станций на 9:00 воскресенья, уровень воды в Куре (Большой Кавказ) в населенном пункте Гырагкясаман поднялся на 29 см, в Гарасучае (Зардаб) - 32 см, в Вялвялячае (Афурджа) - 35 см.

На Малом Кавказе в Забухчае (Бозлу) уровень воды поднялся на 35 см, в Охчучае (Бюрюнлю) - 34 см.