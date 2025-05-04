Трамп не исключил введения санкций против РФ при отказе от сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп не стал исключать возможность своей поддержки законопроекта в Конгрессе США о введении санкций в отношении РФ, если Москва откажется от предложенных Вашингтоном идей по урегулированию конфликта на Украине.

"Это зависит от того, будет ли Россия демонстрировать поведение, направленное на достижение мира", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос в интервью телеканалу NBC News.

Источник: ТАСС