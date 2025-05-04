Путин: Надеюсь, что применение ядерного оружия не потребуется

Россия обладает всеми необходимыми силами, чтобы успешно завершить спецоперацию на Украине и без использования ядерного оружия, как бы на это ее ни провоцировали.

Это отметил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Репортер опубликовал в Telegram-канале фрагмент беседы.

"Нас хотели спровоцировать, хотели, чтобы мы совершили ошибки, - отметил глава государства. - И не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. Надеюсь, и не потребуется".

"У нас достаточно сил, средств, для того чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом", - заключил президент.

Источник: ТАСС