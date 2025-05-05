Трамп допустил применение военной силы для решения вопроса с Гренландией

Президент США Дональд Трамп не стал исключать возможность применения военной силы в вопросе установления контроля над Гренландией.

"Я этого не исключаю, не говорю, что я это сделаю, но я ничего не исключаю, не в этом случае", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос в интервью телеканалу NBC News.

Трамп добавил, что США "крайне сильно нуждаются в Гренландии". "В Гренландии живет крайне малое число людей, мы о них позаботимся и будем их беречь, - добавил он. - Но нам это [контроль] необходимо для международной безопасности".

Американский лидер ранее неоднократно заявлял, что Гренландия - автономия в составе Дании - должна присоединиться к США. Опрос, проведенный в Гренландии январе, показал, что только 6% населения острова выступают за вхождение в состав Соединенных Штатов.

Источник: ТАСС