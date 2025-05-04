Индия приостановила пропуск воды через плотину на границе с Пакистаном

Индия временно остановила пропуск воды через плотину Баглихар на реке Ченаб на границе с Пакистаном.

Об этом агентству PTI сообщил его источник.

По его словам, "аналогичные меры страна планирует принять на плотине Кишанганга на реке Джелам". Эксперт, знакомый с вопросом, отметил в беседе с агентством, что расположенные там гидроэлектростанции - Баглихар в Рамбане в Джамму и Кишанганга в северном Кашмире - дают Индии возможность регулировать время сброса воды.

Использование плотин Баглихар и Кишанганга давно являются предметом разногласий между Индией и Пакистаном. Ранее Исламабад обращался в арбитраж Всемирного банка по вопросу первой плотины. Вторая подвергалась юридическому и дипломатическому контролю в связи с ее воздействием на реку Нилум на пакистанской территории.

Источник: ТАСС