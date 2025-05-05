Трамп: России придется отказаться от всей территории Украины

Президент США Дональд Трамп утверждает, что российскому руководству придется отказаться от всех завоеванных украинских территорий, чтобы достигнуть мирного соглашения.

«России придется отказаться от всей Украины. Потому что Россия хочет всю Украину. И если бы я не вмешался, они бы сражались за всю Украину. России не нужны те территории, которые у нее есть сейчас, ей нужна вся Украина», - заявил американский президент в интервью телеканалу NBC News, отвечая на вопрос, пойдет ли Москва на уступки и оставит себе хотя бы одну территорию из всех, которые взяла под свой контроль.

Источник: ТАСС