Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО
5 мая с официальным визитом в Азербайджанскую Республику прибыл премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин.
В честь высокого гостя в Международном аэропорту Гейдар Алиев, украшенном национальными флагами обеих стран, был выстроен почетный караул.
Премьер-министра Республики Беларусь Александра Турчина в аэропорту встретили заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Самир Шарифов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.
Источник: АЗЕРТАДЖ
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