Индия привела в состояние повышенной боеготовности свои ВВС на границе с Пакистаном

Военно-воздушные силы (ВВС) Индии на границе с Пакистаном приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Об этом сообщила газета The Times of India со ссылкой на источники в командовании ВВС.

Экипажи звеньев истребительной авиации с полным вооружением на передовых базах в штатах Раджастхан и Пенджаб находятся в постоянной готовности к немедленным боевым вылетам. К выполнению боевых задач могут быть привлечены закупленные у Франции многоцелевые истребители Rafale с крылатыми ракетами класса воздух - земля Scalp дальностью свыше 300 км.

Боеготовность авиации на индийских военных аэродромах усилена ввиду и неспровоцированных обстрелов со стороны пакистанских военнослужащих, которые происходили в ночь на 5 мая в восьми секторах на всей линии контроля в Кашмире, отмечает издание.

С обострением индийско-пакистанских отношений после теракта 22 апреля в Пахалгаме на союзной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 25 индийских граждан и 1 непалец, Нью-Дели и Исламабад ввели взаимные ограничительные меры в отношении дипломатических сотрудников, приостановили действие двусторонних соглашений и закрыли воздушное пространство для самолетов друг друга. Обе стороны заявляют о фактах открытия огня на линии контроля и предпринимаемых ответных действиях.

Источник: ТАСС