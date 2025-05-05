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Кабинет Израиля одобрил план, допускающий оккупацию сектора Газа

First News Media13:36 - Сегодня
Кабинет Израиля одобрил план, допускающий оккупацию сектора Газа

Военно-политический кабинет Израиля одобрил планы расширения военной операции в секторе Газа, которые включают возможность оккупации палестинского анклава.

Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на источник в политической системе, передает ТАСС.

Как сообщил в своем телеграм-канале советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, «план включает захват и удержание территорий в Газе, перемещение гражданского населения на юг ради его безопасности, лишение ХАМАС доступа к гуманитарной помощи и массированные удары по инфраструктуре и командным пунктам террористов». «Военно-политический кабинет единогласно одобрил оперативный план, представленный начальником Генштаба, по полной ликвидации ХАМАС в Газе и возвращению из плена израильских заложников», - добавил он, отметив, что «план полностью соответствует целям, озвученным премьер-министром Биньямином Нетаньяху в последние месяцы».

По словам Гендельмана, глава правительства на заседании военно-политического кабинета назвал этот план «реалистичным и эффективным», так как он «позволяет достичь двух главных целей - победить ХАМАС и вернуть заложников». Нетаньяху «подчеркнул, что в отличие от прежних операций, речь идет не о точечных рейдах, а о полном захвате территорий и установлении на них устойчивого контроля», добавил советник офиса премьера.

Кабинет также подавляющим большинством поддержал возможность создания гуманитарного механизма распределения международной помощи в Газе при условии, что это «не позволит ХАМАС контролировать поставки и разрушит его административные возможности», продолжил Гендельман. «На заседании было отмечено, что на данном этапе в Газе сохраняется достаточный запас продовольствия», - добавил он.

По информации портала Ynet, заседание военно-политического кабинета продолжалось около семи часов.

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